De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van de overval op een taxichauffeur die zaterdag 23 mei plaatsvond bij metrostation Capelsebrug in Rotterdam.

Een klant stapte die middag rond 13.00 uur in de taxi op de Provenierssingel aan de achterkant van het Centraal Station in Rotterdam. Aan het einde van de rit, vlak bij metrostation Capelsebrug, merkte de taxichauffeur dat de klant een vuurwapen op hem richtte.

De man met het vuurwapen sommeerde hem om de taxi te parkeren. Dat deed de chauffeur, waarna de verdachte de taxi kaapte. De taxichauffeur bleef ongedeerd, maar zijn telefoon lag nog in het voertuig.

Vervolgens reed de verdachte weg met de taxi. Het voertuig werd even later aangetroffen op de Jac Dutilhweg. Even verderop werd ook de telefoon van de chauffeur gevonden.

De politie is op zoek naar de dader. Het gaat om een man van ongeveer veertig jaar oud en 1,65 meter lang die accentloos Nederlands spreekt. Hij heeft een bollig postuur en droeg een zwarte jas en donkere spijkerbroek. De politie roept getuigen op om zich te melden.