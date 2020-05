De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) start in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een pilot met zogeheten kuchschermen in Rotterdam en Tilburg.

De kuchschermen zouden het op termijn mogelijk moeten maken om de afstandsrichtlijnen los te laten die momenteel gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Kuchschermen zouden gebruikt kunnen worden in restaurants, cafés en op terrassen. TNO onderzoekt of de schermen verspreiding van het virus kunnen tegenhouden, waardoor bezoekers veilig zijn als ze zich achter de schermen bevinden.

TNO onderzoekt voor een aantal situaties of de kuchschermen gebruikt kunnen worden. De pilots zullen plaatsvinden in de gemeenten Rotterdam en Tilburg en worden uitgevoerd in overleg met MKB Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

"Als uit deze indicatieve inventarisatie blijkt dat dit een veilig en werkbaar alternatief is voor de 1,5 meter, dan kunnen horecaondernemers meer met de ruimte die ze hebben", aldus minister Ferd Grapperhaus.

De minister laat verder weten dat de pilot ruim voor 1 juli afgerond moet zijn. Het kabinet zal vervolgens op basis van de uitkomsten besluiten of en hoe de schermen gebruikt kunnen worden.

