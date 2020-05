Een man is vrijdagochtend op de Bramentuin in Rotterdam-Zuid doodgeschoten. De politie heeft twee verdachten opgepakt.

Uitgerukte hulpdiensten hebben nog getracht de man te reanimeren, maar dit mocht niet baten.

Volgens RTV Rijnmond was de man meerdere keren beschoten. Zijn identiteit is nog onbekend. Ook is niet bekend wat de aanleiding van de schietpartij was.

De politie zegt dat het onderzoek nog "in volle gang is".