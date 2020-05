Een officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft woensdag zijn excuses aangeboden voor de inzet van dwangmiddelen tegen een ex-fotojournalist die bij het OM in beeld kwam in twee strafrechtelijke onderzoeken in 2016 en 2017.

De betreffende fotograaf werd in 2016 als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek. Daarbij is drie keer sprake geweest van de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Twee keer werden de telefoongegevens van de fotograaf opgevraagd en daarnaast werd hij door het OM geobserveerd.

In diezelfde periode werd dezelfde journalist aangemerkt als verdachte in een ander strafrechtelijk onderzoek. Ook in dit onderzoek werden bijzondere opsporingsbevoegdheden gebruikt.

Bij de inzet van de dwangmiddelen werd niet gehandeld conform de destijds geldende Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten.

In een gesprek met de voormalige fotojournalist biedt de officier van justitie woensdag namens het OM zijn excuses aan. In het eerste strafrechtelijk onderzoek werd ook een andere persfotograaf onterecht verdacht. Daarvoor bood het OM in januari al zijn excuses aan.