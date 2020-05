Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag een man in hoger beroep veroordeeld voor een gijzeling, poging tot afpersing en een poging tot beroving in Rotterdam. Het hof legt de man een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging op.

De man pleegde de delicten in het huis van een jonge vrouw in Rotterdam. Hij belde aan bij de woning waarna de vrouw de deur opendeed. De man drong de woning met geweld binnen terwijl hij haar bedreigde met een mes.

De verdachte probeerde het slachtoffer eerst geld afhandig te maken. Vervolgens heeft hij haar urenlang vastgehouden in de woning terwijl hij haar mishandelde, bedreigde en meerdere malen verkrachtte.

Het lukte de vrouw om de politie te alarmeren, waarna agenten ter plaatse kwamen. Daarop vluchtte de man weg uit het huis. Hij kon later worden aangehouden.

De straf van het hof is lager dan de celstraf van achttien jaar die de rechtbank eerder oplegde. Dit is omdat tijdens het hoger beroep werd vastgesteld dat de man lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Daarom stelt het Haagse gerechtshof dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.