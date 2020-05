De politie is op zoek naar getuigen van een openlijke geweldpleging die maandagavond plaatsvond op de Albert Schweitzerplaats in Rotterdam. Dat meldt de politie woensdag via Twitter.

Het slachtoffer zou rond 20.35 uur zijn belaagd door meerdere personen.

Vooralsnog heeft de politie nog geen verdachten kunnen aanhouden. Daarom worden getuigen opgeroepen zich te melden.