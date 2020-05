GGD Rotterdam-Rijnmond opent extra testlocaties voor coronapatiënten in de regio. De nieuwe locaties komen in Rotterdam, Schiedam en Nissewaard en op Goeree-Overflakkee.

"Door de versoepeling van de maatregelen is het belangrijk om het virus onder controle te houden. Dat krijgen we onder andere voor elkaar door veel te testen. Voor de extra locaties hebben we gekeken naar een goede spreiding, zodat ze bereikbaar zijn voor inwoners vanuit de hele regio", aldus Saskia Baas, directeur Publieke Gezondheid.

Voor de nieuwe testlocaties gaat het, net als bij de vorige locaties, om zogeheten 'drive-thrulocaties'. Dat betekent dat mensen die zich willen laten testen in de auto kunnen blijven zitten terwijl de test wordt afgenomen. Ook kunnen mensen die lopend of met de fiets komen getest worden.

Vanaf juni kan iedereen in Nederland zich laten testen op het coronavirus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.