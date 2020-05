Een automobilist is maandagochtend overleden na een frontale aanrijding met een bus van vervoersbedrijf RET op de Vondelingenweg in Rotterdam, laat een politiewoordvoerder aan NU.nl weten.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Hulpdiensten hebben het slachtoffer proberen te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer kon de politie nog niets zeggen. Daar wordt later over bericht.

Ook de buschauffeur raakte bij het ongeluk gewond. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Op het moment van het ongeluk zaten er geen passagiers in de bus.

De weg is momenteel afgezet vanwege onderzoek.