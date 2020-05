In de Rotterdamse wijk Bloemhof is zondag een waterleiding gesprongen. De straten in de buurt zijn daardoor ondergelopen.

Waterbedrijf Evides meldt in een reparatiebericht dat als gevolg van de leidingbreuk er minder of geen waterdruk is. Hoeveel huishoudens zonder water zitten, is niet bekend. Evides verwacht dat het probleem voor 19.00 uur is opgelost.

De leiding brak rond 13.00 uur. De politie en brandweer zijn ingeschakeld om het water af te voeren. Medewerkers van Evides zijn ter plaatse bezig met een spoedreparatie.