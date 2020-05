Een politieagent is zaterdagmiddag in zijn hand gebeten bij een aanhouding in de Rotterdamse wijk IJsselmonde, meldt de politie zaterdag via Facebook. De man had een jongen mishandeld.

De politie kreeg in de middag een melding dat een jongen in een bus was mishandeld en dat er ook geprobeerd was om zijn tas te stelen.

Na een zoekactie trof de politie niet veel later twee personen aan die voldeden aan het signalement. De verdachten sloegen op de vlucht, maar konden na een korte achtervolging worden aangehouden.

Een verdachte verzette zich en beet een agent in zijn hand. De politieambtenaar is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek het letsel mee te vallen.