De Euromast in Rotterdam heeft zaterdag weer haar deuren geopend. Mensen kunnen hun bezoek aan de hoogste uitkijktoren van Rotterdam reserveren.

Voor nu is alleen het bezoekersgedeelte open. De eetgelegenheden in de toren vallen onder horeca en mogen dus tot 1 juni niet geopend worden. Daardoor is het nu nog betrekkelijk rustig bij de Euromast.

De office manager van de Euromast laat aan NU.nl weten dat er al veelvuldig gereserveerd is voor na 1 juni, wanneer de eetgelegenheden weer opengaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.