De gemeente Rotterdam is met ondernemers in gesprek om een concrete invulling aan de anderhalvemetersamenleving in de stad te geven.

Op dertig locaties in de stad is de gemeente in overleg met ondernemers om de buitenruimte voor 1 juni goed en eerlijk te verdelen. Horecagelegenheden krijgen tijdelijk extra ruimte om hun terrassen te vergroten.

De ondernemers mogen op eigen initiatief, zonder vergunning maar wel onder voorwaarden hun terrassen uitbreiden. Ook mogen ze terrasvlonders van de gemeente gebruiken. De vlonders kunnen aangevraagd worden via deze website.

Verder is de gemeente met marktkooplui in gesprek om de Rotterdamse markten weer te openen volgens de anderhalvemetersamenleving.

Ruimte geven

De dertig locaties die de gemeente heeft geselecteerd zijn allemaal knelpunten in de stad waar het doorgaans erg druk is, zoals pleinen of smalle straatjes.

"Om maximaal te kunnen ondernemen en te bewegen moeten we elkaar de ruimte geven. Daar is maatwerk voor nodig want ieder plein en iedere winkelstraat is anders: soms is de stoep te smal, de weg te druk of willen horeca, winkels en marktkramen allemaal meer ruimte", aldus wethouder Barbara Kathmann.

