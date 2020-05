De politie heeft dinsdag en woensdag twee mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een vrouw op 9 februari in Rotterdam.

Het 65-jarige slachtoffer werd op de Eliotplaats door inzittenden van een bestelbusje ontvoerd. De politie startte snel een groot onderzoek, dat zich in eerste instantie richtte op het terugvinden van de vrouw.

Intensief onderzoek van een Team Grootschalige Opsporing (TGO) wees uit dat ze was meegenomen naar Wormer en daar werd vastgehouden in een woning. Op 11 februari werd er losgeld betaald en lieten de ontvoerders de vrouw vrij op de openbare weg in Zaandam.

Het TGO deed vervolgens verder onderzoek om te achterhalen wie betrokken waren bij de ontvoering. Er kwamen twee mannen en twee vrouwen in beeld. Zij zijn afgelopen week aangehouden in Hilversum, Wormer en Amsterdam. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die de voorlopige hechtenis voor alle vier met veertien dagen heeft verlengd.