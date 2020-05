De politie heeft donderdag in het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in Rotterdam een 22-jarige Amsterdammer aangehouden in Deventer. Het is de derde aanhouding in het onderzoek.

Het team grootschalige opsporing van de politie kwam de Amsterdammer op het spoor dankzij forensisch onderzoek. De verdachte zit momenteel in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat spreken.

De politie doet al enige tijd onderzoek naar de incidenten die de afgelopen weken plaatsvonden. Het gaat om een onderzoek naar vijf schietincidenten, een explosie die eerder deze week plaatsvond op de Jagthuisstraat en de vondst van een explosief donderdag bij een Surinaamse eettent in de Frits Ruysstraat.

Na de explosie in de Jagthuisstraat werden er twee verdachten aangehouden. Zij zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die de voorlopige hechtenis met veertien dagen heeft verlengd.

Rectificatie: In een eerste versie van dit bericht schreven we dat het al de vierde verdachte betrof. Dit is onjuist: tot nu toe zijn drie mensen aangehouden, inclusief de laatste arrestatie. Dit hebben we aangepast.