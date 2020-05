Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag acht boetes opgelegd, variërend van 250 tot 1.750 euro, naar aanleiding van een actiedag die in september vorig jaar door de politie werd gehouden op de Beijerlandselaan in Rotterdam.

De politie en het OM werken samen met de gemeente, FIOD en de Belastingdienst om de kwaliteit van wonen en ondernemen in Rotterdam te verbeteren en criminaliteit tegen te gaan.

In de Beijerlandselaan zijn enkele winkels en ondernemers gevestigd. Deze zogeheten opkopers hebben zich bij de verkoop van hun producten te houden aan de regels voor juiste registratie in het Digitaal Opkoopregister (DOR). Dit online register is gekoppeld aan politiesystemen en maakt het voor de politie inzichtelijk wanneer er gestolen goederen worden aangeboden.

Vorig jaar werd echter duidelijk dat de regels van het DOR niet consequent werden nageleefd. Daarom werd besloten om in september 2019 een grote controle op de Beijerlandselaan te houden. In totaal werden 21 bedrijven gecontroleerd.

'Opkopers bleken potentiële afzetmarkt voor criminelen'

Bij een aantal van deze ondernemingen werd er in bepaalde gevallen niet aan de regels van het DOR voldaan. Ook bleek dat opkopers een potentiële afzetmarkt zijn voor plegers van high impact crime, zoals woninginbraken en overvallen. Zo worden er bijvoorbeeld door criminelen gestolen sieraden, telefoons of laptops verkocht aan de opkopers.

Het OM heeft aan de overtredende organisaties boetes uitgedeeld. Naast de boetes zijn er enkele bestuurlijke waarschuwingen door de gemeente verstuurd.