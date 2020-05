De politie in Rotterdam heeft donderdag een man en een vrouw aangehouden na een schietincident in de Oranjeboomstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Dat meldt de politie Rotterdam.

Een inzittende van een auto loste donderdagmiddag om iets voor 16.00 uur meerdere schoten in de lucht nadat hij ruzie had gekregen met zijn medepassagier.

Tijdens de ruzie stapte een man uit de auto en schoot een van de inzittenden vanuit zijn raam met een vuurwapen in de lucht. Vervolgens reed de bestuurder door. Volgens getuigen lagen er meerdere hulzen op straat. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Politieagenten kwamen met meerdere wagens op de melding af. Even later kwam er een melding van een passant dat een bestuurder van een glimmende blauwe auto een vuurwapen op hem zou hebben gericht op de Krabbendijkestraat.

Rond 17.30 uur signaleerden de agenten de auto en gaven een stopteken. De man en de vrouw werden met een benaderingstechniek voor gevaarlijke verdachten aangehouden. In de auto werd een gasdrukwapen aangetroffen.

De politie is nog op zoek naar de man die donderdagmiddag in de Oranjeboomstraat uit de auto stapte.