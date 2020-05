Een inzittende van een auto heeft donderdagmiddag meerdere schoten in de lucht gelost nadat hij ruzie had gekregen met zijn medepassagier op de Oranjeboomstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Dat bevestigt de politie na eerdere berichtgeving door Rijnmond.

Tijdens de ruzie stapte een van de inzittenden uit, waarna hij met een vuurwapen in de lucht schoot. Volgens getuigen liggen er meerdere hulzen op straat. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De politie is op zoek naar de man die uitstapte en de schoten loste.