Het Nederlands kampioenschap tegelwippen is op Hemelvaartsdag van start gegaan in Rotterdam en Amsterdam. Beide gemeenten willen er met het initiatief voor zorgen dat tegels plaatsmaken voor meer groen in de stad.

Wethouders Bert Wijbenga (Rotterdam) en Laurens Ivens (Amsterdam) trapten het NK af. Inwoners van beide steden kunnen meedoen aan het NK door zich aan te melden via een speciaal opgerichte website.

Op de website kan de deelnemer aangeven hoeveel tegels hij of zij gewipt heeft. Aan het einde van de zomer wordt aan de winnaar een gouden tegel uitgereikt.