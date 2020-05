Voor de deur van een Surinaamse eettent in de Rotterdamse wijk Kralingen is een explosief aangetroffen. Het pand aan de Frits Ruysstraat werd eerder in mei al beschoten.

De politie gaat uit van een echt explosief en heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om het object te ontmantelen, laat een woordvoerder van de politie Rotterdam weten aan NU.nl.

Agenten hebben de straat afgezet. Ook zijn een aantal woningen ontruimd.

Ruim een week geleden werden er al zeven schoten gelost op de voordeur van het pand. Daarbij raakte niemand gewond. Op straat werden meerdere kogelhulzen gevonden.

Politie ziet link met eerdere schietpartij

De politie denkt dat het explosief een link heeft met de schietpartij, die op zijn beurt verband houdt met andere schietpartijen in Rotterdam.

In de afgelopen twee weken werd er geschoten in de Potgieterstraat, op een winkel aan de Mathenesserdijk en op woningen aan de Van Galenstraat en Jagthuisstraat. Er zijn daarbij geen gewonden gevallen. Volgens de politie zijn de slachtoffers allen van Surinaamse afkomst en staan ze in relatie tot elkaar.

Een Team Grootschalige Opsporing van de politie doet sinds vrijdag onderzoek naar de schietpartijen. In de zaak zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.