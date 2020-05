De Aziatische olifant Timber is woensdag verhuisd van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam naar Widlands, de dierentuin in Emmen. Dat heeft Diergaarde Blijdorp donderdag bekendgemaakt.

De verhuizing maakt deel uit van het Europese fokprogramma dat door Diergaarde Blijdorp wordt gecoördineerd. Het transport verliep volgens de dierentuin zonder problemen.

De olifantenbul werd in 1998 in Blijdorp geboren en heeft in totaal vier jongen verwekt. Tussendoor heeft hij ook een periode in Port Lympne in Engeland en in het Spaanse Sevilla doorgebracht.

Timber wordt in Wildlands de opvolger van Mekong, die onlangs naar een dierenpark in Zwitserland werd verhuisd. De hoop is dat Timber in Wildlands voor nageslacht gaat zorgen bij het jongste vrouwtje, Swe Zin.

Timber stond al op de nominatie om uit Blijdorp te vertrekken, omdat zijn tienjarige dochter Faya nu echt de leeftijd heeft om moeder te worden. De Blijdorp-kudde zal niet lang zonder bul blijven. Deze zomer arriveert bul Fahim uit Bellewaerde (België) om het stokje van Timber over te nemen.