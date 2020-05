De inzet van de camerawagens bij het handhaven van de coronamaatregelen kost de gemeente Rotterdam in twee maanden 68.750 euro, zo blijkt uit de beantwoording van raadsvragen door verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga.

De camerawagens zouden oorspronkelijk worden ingezet rondom het Eurovisie Songfestival in Ahoy, maar door de coronacrisis werd het muziekevenement verplaatst naar 2021. Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot daarop om de voertuigen vanaf 10 april te huren voor de handhaving van de coronamaatregelen.

Rondom de camerawagens was veel te doen. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde op 14 april kritische vragen over de inzet ervan, omdat de privacy in het geding zou zijn. Nu blijkt dat de gemeente de camerawagens enkele dagen in de garage hield zodat nieuwe richtlijnen konden worden opgesteld.

Ook was de gemeenteraad voorafgaand aan het besluit van Aboutaleb niet op de hoogte van de inzet van de camerawagens. Wijbenga zegt nu dat de raad wel geïnformeerd had moeten worden, ook al had Aboutaleb als voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wel de bevoegdheid om zonder ruggespraak bij de raad cameratoezicht in te voeren.

In de raadsbrief schrijft Wijbenga dat de gemeente voor 28 mei de inzet van de wagens gaat evalueren.

