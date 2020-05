De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Rotterdam zijn donderdag gestart met het niet-uitschrijven van boetes als protest tegen het gebrek aan verdedigingsmiddelen.

Aanleiding voor het protest is het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de boa's niet uit te rusten met een wapenstok en pepperspray, terwijl volgens de Nederlandse Boa Bond het geweld tegen de ambtenaren in de coronacrisis flink gestegen zou zijn.

De vakbonden spraken eerder al met de gemeente, die vroeg om alternatieven te bedenken voor pepperspray en een wapenstok. Zo werd onder meer een voorstel van wethouder Bert Wijbenga besproken om diensthonden in te zetten.

Het aanbod van de gemeente Rotterdam was volgens de bonden niet voldoende: 95 procent van de leden stemde tegen dit voorstel.

Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond, liet eerder al aan NU.nl weten dat het actievoeren wordt doorgezet als de gemeente niet in beweging komt.

Het is nog niet duidelijk wat de gemeente Rotterdam doet in hemelvaartweekend nu de boa's geen boetes uitschrijven. NU.nl is in afwachting van een reactie van het stadsbestuur.