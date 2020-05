Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft woensdag samen met directeur Erik Zevenbergen om 10.00 uur Diergaarde Blijdorp heropent, zo meldt de dierentuin. De dierentuin moest eerder dicht vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.

Woensdag ging Diergaarde officiëel weer open en mochten zo'n 2.000 mensen de dierentuin bezoeken. Abonnementhouders mochten vanaf maandag een entree reserveren.

De dierentuin heeft in overleg met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een aantal proefdagen gedraaid voor de officiële heropening op 20 mei.

Bezoekers moeten van tevoren een entreetijd reserveren. Op deze manier kan Diergaarde hen gefaseerd binnenlaten en kan de 1,5 meter afstand-regel gehandhaafd worden.

Vanaf woensdag tot en met zondag 24 mei is de dierentuin volledig volgeboekt. Het aantal toegestane bezoekers per dag wordt langzaam opgebouwd naar zo'n 5.000. Dat is de helft van wat de dierentuin normaal gesproken toelaat.

Als het bezoek van abonnementshouders succesvol verloopt, mogen dagbezoekers later ook met een gereserveerde entreetijd het dierenpark bezoeken.

