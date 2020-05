De Douane heeft maandag tijdens een controle in de Rotterdamse haven 550 kilo cocaïne onderschept, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De cocaïne werd aangetroffen in een lege container. Volgens het OM is de hoeveelheid drugs uit een andere recent aangekomen container gehaald en overgeplaatst in de lege container.

Negen zogenaamde "uithalers" zijn in de afgelopen dagen aangehouden. "Uithalers laten zich vaak insluiten op het haventerrein en proberen dan verdovende middelen te smokkelen", aldus het OM. De precieze betrokkenheid van de negen verdachten wordt uitgezocht.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, onderzoekt de zaak. De drugs zijn vernietigd.