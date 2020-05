Het politieonderzoek naar de steekpartij die in de nacht van maandag op dinsdag plaatsvond op de Aarnoudstraat in Rotterdam is nog in volle gang, zo bevestigt een politiewoordvoerder woensdag in gesprek met NU.nl. Bij het incident raakte een 39-jarige man uit Polen zwaargewond.

Er is nog veel onduidelijk over wat er zich precies heeft afgespeeld. Het slachtoffer werd rond 1.45 uur met steekwonden aangetroffen in het portiek van woningen aan de Aarnoudstraat en is direct naar het ziekenhuis overgebracht.

Later op de avond werd een 37-jarige Pool aangehouden, maar die bleek geen verdachte en werd weer vrijgelaten.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden en vraagt getuigen daarom contact op te nemen.