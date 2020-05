Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond aandacht voor het onderzoek naar de schietincidenten en zelfs een explosie in Rotterdam de afgelopen tijd. De politie is op zoek naar meer informatie.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie doet onderzoek naar de recente incidenten in Rotterdam-West en -Oost.

Op 7 mei werd er geschoten op de Potgietersstraat. Later in mei werd geschoten op een winkel aan de Mathenesserdijk, een pand aan de Frits Ruysstraat en woningen aan de Van Galenstraat en de Jagthuisstraat.

In diezelfde Jagthuisstraat vond afgelopen maandag een explosie plaats. De woning die het betrof was leeg, omdat het pand na een beschieting (vier dagen eerder) was gesloten. Bij alle incidenten vielen geen gewonden.

Na de recente explosie zijn twee verdachten aangehouden in Amsterdam. Zij zaten in een auto die was weggereden na de ontploffing in de Maasstad.

69 Forensische Opsporing onderzoekt woning Rotterdam na explosie

Eenheidschef roept mensen op informatie te delen

De Rotterdamse eenheidschef Fred Westerbeke maakt zich zorgen over de reeks incidenten. "Daarom geven we vol gas om te zorgen dat dit stopt. Dat kunnen we niet alleen, alle hulp van het publiek is welkom."

Westerbeke vraagt namens het TGO mensen die iets hebben gehoord, gezien of op een andere manier informatie hebben, zich te melden. Ook wordt gevraagd om camerabeelden te delen.

Opsporing Verzocht wordt dinsdag om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.