Een man is in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond aangetroffen bij woningen aan de Aarnoudstraat in Rotterdam. Hij bleek neergestoken. Wat er zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk en daarom is de politie op zoek naar getuigen.

De melding over de zwaargewonde man kwam rond 1.45 uur bij de politie binnen. Het slachtoffer, een 39-jarige man uit Polen, lag in het portiek van woningen aan de Aarnoudstraat.

De man had steekwonden en is overgbebracht naar het ziekenhuis. De politie startte direct een onderzoek en heeft in kader daarvan een 37-jarige man uit Polen aangehouden. Na verhoor is hij echter heengezonden, omdat hij geen verdachte meer is.

Het politieonderzoek wordt voortgezet. Mensen die meer weten over het steekincident, worden verzocht contact op te nemen met de politie.