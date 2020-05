De politie heeft zondag een 23-jarige Rotterdammer aangehouden die bij een achtervolging een handhaver van de gemeente op zijn fiets aanreed. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

De ambtenaar raakte lichtgewond. Ook zijn hand, kleding en dienstfiets raakten beschadigd.

De politie kreeg zondag rond 17.00 uur een melding van een aanrijding tussen een motor en een auto op de Noordersingel in Barendrecht. Tijdens het invullen van de schadeformulieren begonnen omstanders zich te bemoeien met de afwikkeling.

Agenten stuurden de omstanders weg en probeerden hen op afstand te houden. Een van hen, de 23-jarige verdachte, ging echter de bestuurder van de auto achterna toen die wegreed.

De bestuurder besloot daarom terug te rijden naar de plek van het ongeval, waar de agenten nog aanwezig waren. De motorrijder reed daarop tegen het verkeer van de Meerwedesingel in een fietspad op en verdween via de straat Bergen tussen de bedrijfspanden.

Gespot bij een bouwmarkt

Een gemeentelijke handhaver spotte de verdachte in een steeg bij een bouwmarkt. Toen de Rotterdammer de handhaver in het vizier kreeg, sloeg hij opnieuw op de vlucht. Hij reed daarbij de ambtenaar aan.

De verdachte zette zijn vlucht op hoge snelheid voort op de Verbindingsweg, door de bussluis, over de Voorweg en toen via een fietspad en een busbaan de IJsselmondse Randweg op. Hij reed hard door rood de Schaapherdersweg op, en daar, net over het kruispunt eindigde zijn achtervolging.

Toen hij over het gras het fietspad weer op wilde rijden, hield de motor het voor gezien. Hij kreeg twee lekke banden en liep beschadigde velgen op. Agenten konden hem overmeesteren.

De motor van de 23-jarige Rotterdammer is in beslag genomen.