De twee verdachten die in de nacht van zondag op maandag in Amsterdam zijn aangehouden nadat er een explosie plaatsvond in Rotterdam, worden verdacht van een reeks beschietingen in de havenstad. De verdachten zijn een 21-jarige man en een 20-jarige vrouw uit Amsterdam, zo meldt de politie maandag.

De politie noemt de aanhouding van het tweetal een "belangrijke stap" in het onderzoek naar de beschietingen van verschillende woningen in Rotterdam.

In de afgelopen weken werden woningen aan de Frits Ruysstraat, Potgieterstraat, Van Galenstraat, Mathenesserdijk en Jagthuisstraat in Rotterdam beschoten. Ook vond er in de nacht van zondag op maandag een explosie plaats bij het eerder beschoten pand aan de Jagthuisstraat.

Bij geen van de incidenten vielen gewonden. De woning aan de Jagthuisstraat stond leeg vanwege de eerdere beschieting op donderdag 14 mei.

Na de explosie die rond 2.30 uur plaatsvond, hadden getuigen een auto zien wegrijden. Deze auto kwam de politie op het spoor in Amsterdam. De twee inzittenden zijn vervolgens aangehouden.

Na de arrestatie heeft de politie twee woningen in Amsterdam doorzocht. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat een van die doorzoekingen aan de Eef Kamerbeekstraat op Zeeburgereiland was.

De aangehouden man en vrouw worden gehoord. Omdat zij in beperkingen zitten, mogen ze alleen contact met hun advocaat. De betrokkenheid van de twee verdachten wordt onderzocht.

Politie: Vol tegengas om te zorgen dat dit stopt

"We maken ons zorgen over dit fenomeen en geven vol gas om te zorgen dat het stopt. We moeten vol aan de bak om de oplopende reeks schietincidenten te stoppen en de verantwoordelijken te pakken", zegt eenheidschef Fred Westerbeke.

De politie laat weten dat er in de Jagthuisstraat mobiele camera's geplaatst worden en agenten zullen ook "zichtbaar en onzichtbaar" aanwezig zijn.

Omwonenden die mogelijk meer over de schietincidenten en de explosie weten, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.