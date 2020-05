Een automobilist die onder invloed was van alcohol heeft zaterdag op de A20 opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee beledigd en bedreigd. De man werd gecontroleerd omdat hij slingerde en met een lage snelheid over de snelweg reed, zo meldt de Koninlijke Marechaussee maandag.

Het gaat om een 31-jarige man uit Vlaardingen. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed, belediging en bedreiging van opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee.

De man werd gecontroleerd tussen Maassluis en Rotterdam. Hij is nadat hij de marechaussees had bedreigd en beledigd, meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek uit een test dat de man onder invloed van alcohol was.

De Rotterdamse politie werkt het incident samen met de Koninklijke Marechaussee verder af.