De gemeente Rotterdam is in gesprek met de directie van voetbalstadion De Kuip over financiële hulp, bevestigt verantwoordelijk wethouder Arjan van Gils zondag bij RTV Rijnmond.

"Wij hebben een gesprek waarin zij met redelijke open boeken zeggen: het kan zo zijn dat we ergens in het najaar vast gaan lopen in een betalingsprobleem. Dan gaan we praten, zoals we dat ook met andere instellingen doen, en kijken wat voor maatwerk we kunnen leveren", aldus Van Gils.

"Soms is dat een overbruggingskrediet en soms is het misschien een renteloze lening over een periode. Of soms kan de gemeente ervoor zorgen dat ze geld kunnen verdienen, doordat we bijvoorbeeld opeens parkeerplekken huren of dingen organiseren waardoor je inkomsten hebt."

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart alle activiteiten in De Kuip stil. Feyenoord, de vaste bespeler van het stadion, komt tot 1 september niet meer in actie, omdat de KNVB het betaalde voetbal voortijdig heeft beëindigd. Ook alle commerciële activiteiten in het stadion zijn afgelast.

De steunaanvraag komt van het stadion en niet van voetbalclub Feyenoord.