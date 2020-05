De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Rotterdamse wijk Charlois een man opgepakt die onder invloed van alcohol op een snorscooter reed.

Volgens de politie had de man een hele fles whisky op. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs.

Ook de vriend van de verdachte reed zonder rijbewijs. Hij kreeg alleen een geldboete.