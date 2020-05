Bij een steekpartij in een woning aan de Noordmolenstraat in de Rotterdamse wijk Oude Noorden is zondag een 57-jarige man zwaargewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige man aangehouden als verdachte.

De politie kwam de dader na een zoekactie op het spoor door cameratoezicht.

Het slachtoffer is gewond aan zijn bovenlichaam en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie sloot de Noordmolenstraat af voor sporenonderzoek. Het is nog niet bekend wat de aanleiding voor de steekpartij is.