De politie ziet een verband tussen vijf recente schietpartijen in Rotterdam en daarom gaat een Team Grootschalige Opsporing (TGO) dat onderzoeken, zo is vrijdag aangekondigd.

In de afgelopen zeven dagen is geschoten in de Potgieterstraat, op een winkel aan de Mathenesserdijk, op een pand aan de Frits Ruysstraat en op woningen aan de Van Galenstraat en Jagthuisstraat. Er zijn daarbij geen slachtoffers gevallen.

"De slachtoffers staan in relatie tot elkaar, onder meer familiair. Een aantal slachtoffers is van Surinaamse afkomst", zegt politiechef Fred Westerbeke tegen Rijnmond.

De recherche heeft de afgelopen dagen buurtonderzoek gedaan en getuigen gesproken. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

"We maken ons zorgen over dit fenomeen en geven vol gas om ervoor te zorgen dat het stopt. We moeten vol aan de bak om de oplopende reeks schietincidenten te stoppen en de verantwoordelijken te pakken", aldus Westerbeke in een persbericht van de politie.

De politie roept getuigen van een van de schietpartijen op om zich te melden.