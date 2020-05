Vervoersmaatschappij RET wil vanaf 1 juni op verschillende locaties in de omgeving van Rotterdam mondkapjes laten verkopen aan reizigers. Dat bevestigt een woordvoerder van de RET na een interview van Rijnmond met RET-directeur Maurice Unck.

Het is nog niet duidelijk op welke locaties de mondkapjes verkrijgbaar zijn. "We zijn met retailers aan het kijken waar we de mondkapjes kunnen aanbieden", aldus de zegsman. "Het streven is om voor 1 juni alles duidelijk te hebben."

Vanaf 1 juni rijdt het openbaar weer volgens de normale dienstregeling, maar reizigers zijn wel verplicht om een mondkapje te dragen.

Ook een deel van het personeel van de RET gaat mondkapjes dragen. Het gaat hierbij alleen om de medewerkers die in contact staan met de reizigers, zoals handhavers en conducteurs.

