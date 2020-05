Het nieuwe Theater Zuidplein is vrijdag opgeleverd, zo heeft de gemeente Rotterdam bekendgemaakt.

De komende maanden gaat het theater het gebouw verder inrichten. De directie hoopt in september de eerste voorstelling voor publiek te kunnen houden.

In het gebouw komen twee theaterzalen en een café-restaurant. Ook de Bibliotheek Rotterdam verhuist naar het pand in Rotterdam-Zuid.

De oplevering van het Theater Zuidplein is een nieuwe stap in de metamorfose van Rotterdam-Zuid. Ook het winkelcentrum wordt compleet vernieuwd. In 2023 moet alles gereed zijn. De renovatie kost in totaal zo'n 500 miljoen euro.