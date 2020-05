In een opvangcentrum voor drugsverslaafden aan het Romanohof in Rotterdam-Prinsenland heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed.

Het vuur laaide rond 0.30 uur door een nog onbekende oorzaak op in een van de kamers van de opvang. Vanwege de rookontwikkeling moest het pand worden ontruimd.

De brandweer had de brand snel onder controle. Twee personen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze rook hadden ingeademd. Zij hoeden niet naar het ziekenhuis worden vervoerd.