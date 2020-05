Het is donderdag 80 jaar geleden dat Rotterdam werd verwoest tijdens een Duits bombardement in 1940. Zeker achthonderd Rotterdammers kwamen om en de stad stond wekenlang in brand. In de stad begint om 13.00 uur een herdenking.

De herdenking vindt grotendeels plaats in digitale vorm in verband met de coronacrisis. Het geheel wordt uitgezonden op RTV Rijnmond.

Diverse Rotterdammers spreken de stad toe en maken muziek vanuit huis. De verwachting is dat de herdenking 45 minuten duurt. Desondanks staat er veel op het programma.

Programma herdenking bombardement Rotterdam

De opening wordt gehouden door Marcia Tap van RTV Rijnmond. Stadsbeiaardier Geert Bierling speelt daarna op het carillon van de Laurenskerk.

Afgewisseld door muzikale intermezzo's vinden een gedachtenisrede, een lezing en een toespraak van burgemeester Ahmed Aboutaleb plaats. De rede wordt uitgesproken predikant Harold Schorren, vanuit de Laurenskerk. De lezing wordt gehouden door Paul van der Laar, vanuit Museum Rotterdam.

Na de toespraak van de burgemeester, die vanuit zijn werkkamer wordt uitgesproken, wordt een krans gelegd bij het beeld De Verwoeste Stad van Zadkine, op Plein 1940.

Na een taptoe is er twee minuten stilte. Om 13.27 uur zullen de klokken in Rotterdam luiden.

Daarna komt er nog meer muziek, afgewisseld met een column van Liesbeth Levy en gedichten. Het nawoord wordt gehouden door Theo Kemperman, namens het comité Herdenking 14 mei.