De politie is donderdag een onderzoek begonnen nadat er harde knallen klonken in de omgeving van de Jagthuisstraat in Rotterdam.

Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. Na meldingen van harde knallen kwam de politie ter plaatse.

Daar troffen de agenten niemand aan, maar ze vonden wel meerdere kogelinslagen in een woning in de straat.

De politie roept op om tips te delen.