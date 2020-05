Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep een gevangenisstraf van achttien jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arthur C. (35), die verdacht wordt van gijzeling, afpersing en verkrachting van een vrouw in Rotterdam.

De rechtbank veroordeelde de Rotterdammer in 2018 tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging, maar de man en het OM gingen daartegen in beroep bij het gerechtshof.

De man drong op 4 maart 2017 met geweld en onder dreiging van een mes de woning van het slachtoffer binnen. Daar werd de vrouw enkele uren mishandeld, bedreigd en meermaals verkracht.

Het slachtoffer was in staat om met haar telefoon noodberichten te sturen naar familie en bekenden, waarna een van hen de politie alarmeerde. Bij aankomst van de agenten probeerde de verdachte te vluchten, maar brak beide enkels.

Drie dagen eerder zou de Rotterdammer een andere vrouw hebben gevolgd naar haar appartement in een poging haar te beroven. Er zou een worsteling zijn ontstaan. Toen gealarmeerde huisgenoten de vrouw te hulp schoten, sloeg de verdachte op de vlucht.

Uit een gedragsonderzoek waaraan de verdachte pas in hoger beroep wilde meewerken, blijkt dat de Rotterdammer meerdere psychische problemen heeft, die van invloed zijn op het plegen van de strafbare feiten. De deskundigen van het Pieter Baan Centrum denken dat de kans groot is dat de man opnieuw in de fout gaat.

Het gerechtshof doet naar verwachting over twee weken uitspraak.