De politie heeft dinsdagavond op het Heemraadsplein een 21-jarige Rotterdammer aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij op 4 mei aan de Crooswijkseweg. Daarbij raakte een 22-jarige Rotterdammer gewond aan zijn been.

De politie hield eerder twee verdachten aan, maar na onderzoek bleken zij niets met de zaak te maken te hebben en werden ze heengezonden.

Het slachtoffer zag op 4 mei rond 19.30 uur drie mannen op het aflopen, waarna hij zonder reden in zijn been werd geschoten. De daders vluchtten in een auto en waren sindsdien spoorloos.