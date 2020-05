Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de dodelijke schietpartij in de omgeving van de Bergselaan en de Ackersdijkstraat in Rotterdam-Noord waarbij zondagavond een 25-jarige Rotterdammer om het leven kwam.

In het programma deelt de politie nieuwe informatie over de vluchtauto die even later brandend werd aangetroffen bij de Spaanse Polder.

Om 22.00 uur hoorden getuigen in de omgeving van de Bergselaan meerdere schoten. Op de kruising met de Ackersdijkstraat trof de politie een gewonde man aan. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De politie vermoedt dat twee verdachten na de schietpartij op de vlucht zijn geslagen. Het gaat om twee donker geklede mannen. Er is een politiehelikopter ingezet voor de zoektocht naar de verdachten.

NOS-verslaggever Henrik-Willem Hofs woont dichtbij de plaats delict en plaatste zondagavond op Twitter een bericht over het incident met een foto gemaakt door een buurtbewoner.