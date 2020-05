Twee 33-jarige mannen uit Lelystad zijn maandagavond op heterdaad aangehouden op de Abram van Rijckevorselweg in Capelle aan den IJssel tijdens het stelen van een motor. Later op de avond werd een 32-jarige man aangehouden. In zijn woning werden meerdere gestolen goederen aangetroffen.

Een omstander schakelde de politie in toen hij de mannen uit Lelystad de motor zag inladen. De getuige gaf aan de situatie niet te vertrouwen, waarop de politie met diverse eenheden ter plaatse kwam.

De wijk werd tactisch afgesloten en niet veel later werd het voertuig waarin de motor werd vervoerd staande gehouden en uitgebreid gecontroleerd. De inzittenden staken een onsamenhangend verhaal af toen gevraagd werd naar de herkomst van de motor, die bovendien geen kentekenplaat had.

De agenten stelden vast dat het voertuig inderdaad was gestolen en informatie uit nader onderzoek leidde tot de aanhouding van een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Het drietal zit in bewaring en zal worden gehoord.