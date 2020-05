De politie is op zoek naar drie mannen die zaterdag een 40-jarige man uit Hilversum en een 27-jarige man uit Loosdrecht ontvoerden in een woning aan de Alerdincksingel in Rotterdam-Zuid. Ook zouden de twee mannen zijn bedreigd.

De politie kreeg rond 18.00 uur een melding van een van de slachtoffers dat hij onder bedreiging van een vuurwapen was opgesloten in een kast in de woning. Hij wist zich te bevrijden, rende uit het huis en belde met een telefoon van een omstander de politie.

Zijn kompaan uit Loosdrecht was meegenomen door de drie verdachten die volgens de politie van Antilliaanse afkomst zijn. Hij meldde zich zondag bij het politiebureau Zuidplein.

De politie hield beide slachtoffers aan voor het bezit van harddrugs. In een geparkeerde auto van een van de slachtoffers werd een handelshoeveelheid harddrugs gevonden.