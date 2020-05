De tijdelijke zorglocaties, waaronder Rotterdam Ahoy, die eind maart werden opgericht in de strijd tegen het coronavirus, worden afgebouwd, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maandag.

"Na overleg de afgelopen weken met zowel de ziekenhuizen als de andere zorginstellingen in de regio is gebleken dat extra zorgcapaciteit buiten de verschillende zorginstellingen niet langer nodig is", aldus Ahmed Aboutaleb, voorzitter van de veiligheidsregio.

De zorglocaties, onder meer Rotterdam Ahoy en het Van der Valk-hotel Wings nabij de luchthaven in Rotterdam, werden op 27 maart ingericht om de zorgcapaciteit in Nederland te verhogen. In concertzaal Ahoy stonden 82 tijdelijke bedden. In totaal werd de capaciteit uitgebreid naar 680 bedden.

Aboutaleb: "De maatregelen die we de afgelopen maanden met zijn allen in Nederland en onze regio hebben genomen om het coronavirus onder controle te krijgen, hebben gelukkig hun vruchten afgeworpen."

