Het dodelijke slachtoffer van de schietpartij die zondagavond plaatsvond op de Bergselaan in Rotterdam is een 25-jarige Rotterdammer, zo meldt de politie maandag. De twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

Zondagavond rond 22.00 uur hoorden getuigen in de omgeving van de Bergselaan meerdere schoten. Op de kruising met de Ackersdijkstraat trof de politie een gewonde man aan. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De politie vermoedt dat twee verdachten na de schietpartij op de vlucht zijn geslagen. Het gaat om twee donker geklede mannen. Een zoektocht naar de daders heeft vooralsnog niks opgeleverd.

NOS-verslaggever Henrik-Willem Hofs woont vlak bij de plaats delict en was getuige van de schietpartij. Volgens hem hebben twee daders in het zwart het slachtoffer met automatische wapens neergeschoten.

Wat de precieze toedracht is van de schietpartij, is nog onbekend. Het onderzoek is nog in volle gang. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.