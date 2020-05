In een geparkeerde auto aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid zijn zondagochtend door een voorbijganger kogelgaten ontdekt. Ook werden lege hulzen aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak.

Er zal met name worden gekeken of de kogelinslagen verband houden met schoten die vrijdagochtend door buurtbewoners werden gehoord. Agenten troffen toen ter plaatse geen slachtoffer, inslagen of andere sporen van een schietincident aan.

De forensische opsporing heeft zondag onderzoek gedaan bij de geparkeerde auto. De politie roept getuigen op zich te melden en doet een nadrukkelijke oproep om eventuele camerabeelden te delen.