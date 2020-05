In het water bij de Prinses Alexiahaven in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een stoffelijk overschot gevonden, meldt de politie.

Het stoffelijk overschot werd aangetroffen in de Prinses Alexiahaven op de Tweede Maasvlakte en is inmiddels uit het water gehaald.

De politie vermoedt dat het lichaam afkomstig is van een cruiseschip in de haven. Tijdens het politieonderzoek wordt ook het cruiseschip bekeken.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen via het telefoonnummer 0900-88 44.