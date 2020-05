De moskeeën Centrum de Middenweg in Rotterdam en de Blauwe Moskee in Amsterdam denken samen na over hoe ze de diensten zullen vormgeven als ze hun deuren weer mogen openen. Er wordt nagedacht over het houden van twee diensten en het gebruiken van een app voor de registratie van bezoekers en het toewijzen van een gebedsplek, meldt de website Marokko Nieuws zaterdag.

Woensdag kondigde het kabinet enkele versoepelingen rondom de landelijke coronamaatregelen aan. Die versoepeling maakt het voor moskeeën en kerken mogelijk om vanaf 1 juli weer diensten met maximaal honderd mensen te organiseren.

De heropening van de moskeeën zal in ieder geval gefaseerd plaatsvinden. Het idee is om in het begin twee diensten te organiseren, met maximaal honderd bezoekers per dienst.

Verder zouden de moskeeën gebruik willen maken van een app voor de registratie van bezoekers en het toewijzen van een gebedsplek. "De gebedsplekken zullen conform de richtlijnen worden afgeplakt en wij vragen onze bezoekers hun eigen gebedskleedje mee te nemen", laten de moskeeën weten.