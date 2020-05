Diergaarde Blijdorp in Rotterdam opent vanaf maandag stapsgewijs de deuren. Dat maakt de dierentuin bekend naar aanleiding van de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen die het kabinet woensdag aankondigde.

Tot 20 mei mogen er in totaal maximaal 150 personen in de dierentuin aanwezig zijn. Dat zijn alleen medewerkers en hun gezinsleden. Zij testen dan de aangebrachte voorzieningen en routewijzigingen die de dierentuin heeft aangebracht.

Vanaf 20 mei is Blijdorp weer geopend voor publiek, eerst voor abonnementhouders, later ook voor dagbezoekers. Bezoekers moeten zich in de dierentuin houden aan de afstandsregels en verdere richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tickets voor de dierentuin kunnen alleen online worden gekocht. Bezoekers krijgen via hun ticket een aankomsttijd toegewezen, waardoor drukte bij de ingang van de dierentuin wordt voorkomen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb, tevens voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, heeft het voorstel van Blijdorp goedgekeurd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.